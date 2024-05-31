Страна готова присоединиться к процессу в партнерстве с другими странами.

Литва может обучать войска в Украине, если потребуется, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

"При необходимости Литва, возможно, обучала бы их также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать", - сказала премьер Bloomberg Television в интервью в Сингапуре в пятницу.

Отправка военных инструкторов в Украину

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Германию заявил, что намерен в ближайшее время представить план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине.

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30 мая издание Financial Times разместило материал, в котором говорится, что Франция планирует собрать коалицию стран Европы, которые готовы отправить военных инструкторов в Украину, ведь западные союзники ищут способы ускорить усилия Киева по набору войск перед новым наступлением РФ.

Журналисты ожидают, что президент Франции разгласит план страны отправить военных инструкторов уже в следующий четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию.

Макрон объявил о своих намерениях еще в конце февраля, но страны-партнеры преимущественно не поддержали ее тогда.

В то же время Франция уже провела переговоры с несколькими странами, в частности с Эстонией и Литвой.

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований, соучредитель "Национальной политической академии" Александр Мусиенко не исключает, что после иностранных инструкторов в Украину могут прибыть военные контингенты партнеров. По его словам, если зайдут иностранные контингенты в Украину, то они будут со своим оружием, в том числе и системами ПВО.

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