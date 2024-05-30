Несколько сотен военных инструкторов из нескольких стран могут быть привлечены для обучения саперов или даже для помощи в подготовке новой моторизованной бригады.

Французские власти пытаются собрать коалицию стран, готовых обучать украинские войска. Как пишет Le Monde, ссылаясь на свои источники, отправка европейских инструкторов в Украину может стать вопросом нескольких недель или даже дней.

"По данным источников, консультации по этому вопросу, вероятно, активизируются в ближайшие несколько дней, чтобы сделать заявление во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию на празднование 80-й годовщины высадки в Нормандии 6 и 7 июня. Эммануэль Макрон может представить контуры такой инициативы", - пишет издание.

По данным Le Monde, сначала будут направлены несколько десятков специалистов для определения потребностей в обучении. Затем, на втором этапе, - миссия из нескольких сотен солдат.

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"Ходят разговоры о подготовке саперов или даже о подготовке солдат новой моторизованной бригады", - отмечает издание.

Хотя Германия по-прежнему с большой осторожностью относится к отправке войск на Украину, в том числе инструкторов, несколько стран, вероятно, присоединятся к коалиции. Ранее о намерении присоединиться к коалиции заявили в Литве. Также, по данным источников в Прибалтике, британцы также могут быть заинтересованы в такой инициативе. отмечает Le Monde.

Отправка европейских военных инструкторов в Украину

Ранее издание Reuters сообщало, что Франция скоро может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство союзников и критику со стороны Российской Федерации.

Как указывается, обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.

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