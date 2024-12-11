На территории Беларуси начались российско-белорусские военные учения, которые продлятся до 31 декабря. Буквально вчера Россия уже испытывала там комплекс противовоздушной обороны (ПВО) - модифицированный "Бук". Это происходило вдоль украинской границы, вблизи Ривненской области. Именно поэтому на Ривненщине объявляли сигнал воздушной тревоги, поскольку не знали, что россияне там запускают. Сейчас понятно, что это ПВО, ее тестировали.

Откровенно скажу, судя по тому, что видел, я не считаю, что из Беларуси может снова начаться какое-то наступление россиян (а самих белорусов - тем более).

Беларусь уже длительное время пытается научиться хоть чему-то в современных боевых действиях, ведь видит их только на расстоянии. Поэтому беларусы очень просят россиян, чтобы те приехали и помогли получить хоть какой-то опыт. Беларусы предпочли бы научиться управлять беспилотниками, РЭБами, ПВО... Они очень комплексуют. Ведь Украина опыт имеет, Россия опыт имеет, европейцы тренируются... Раньше Беларусь уже "выписывала" для проведения учений "вагнеровцев", теперь - россиян.

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Кстати, стоит понимать, что территория Беларуси с юга на север - 500 километров. Это ни о чем для украинских БПЛА. Лукашенко это прекрасно осознает и понимает, поэтому старается быть осторожным и не сильно выступать против Украины.

Лукашенко вообще очень боится что-то делать, пытается "дуть на холодную воду" для того, чтобы ничего не произошло, и чтобы его режим не рухнул.

На 26 января грядущего года он назначил президентские выборы, и он заинтересован, чтобы все произошло идеально. Для этого уже сейчас в Беларуси проходят рейды КГБ и местной полиции, проходит "проверка" в местах проживания людей, замеченных в протестных действиях, по их родственникам, ведется "консультационная" работа... То есть, они сами боятся.

Один из больших страхов Лукашенко: что в день выборов начнутся определенные беспорядки, а тут со стороны Украины в направлении Гомеля зайдут несколько сотен бойцов полка имени Кастуся Калиновского и начнут, как в Сирии, "брать" город за городом, а местные силовики начнут переходить на сторону "повстанческих сил". Поэтому на происходящих "учениях" россияне пытаются научить беларуских военных, как противодействовать этому. При этом, еще несколько недель до официального начала российско-беларуских учений, я видел, как проходили учения противодействия попыткам захвата административных зданий. То есть, они пытаются обезопасить Беларусь от протестов.

Поэтому я не рассматриваю эти учения как какую-то серьезную угрозу Украине. Стоит также учитывать, что у россиян нет ни лишней техники, ни людей, чтобы перебросить в Беларусь, все на фронте. Они даже в Сирию не могли отправить технику, поскольку "лишнего" вообще нет. Так же с личным составом. Северокорейцы приехали на помощь не от хорошей жизни. 94% раненых, которые снова возвращаются на фронт - это тоже не от хорошей жизни. Все это означает, что с людьми у россиян - проблема. Последние два месяца европейские аналитики отмечают, что появилась тенденция, когда людей в России набирают меньше, чем теряют на фронте. Раньше ситуация была кардинально иной.

Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны