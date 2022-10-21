Западные партнеры не прекратят поддержку Уккраины, отметил советник ОПУ.

Несмотря на истерику в Кремле на фоне выборов в разных странах, в частности в Британии, поддержка Украины западными партнерами не прекратится до ее победы.

Уверенность в этом высказал советник Офиса резидента Украины Алексей Арестович на канале Фейгин Live.

"Из-за того, что много выборов, создается впечатление, что Путин получил какой-то шанс. Близко ничего такого нет. Предвыборная риторика и реальная политика – это небо и земля", – заявил он.

По словам Арестовича, вне зависимости от результатов выборов ничего не изменится: поддержка как была, так и будет.

"Мировой консенсус, он давно уже решен: Украина доведет эту войну до победного конца так, как это определят украинцы. Победой будет считаться то, что мы посчитаем победой, а не то, что нам навяжут. Путинские попытки свести все в пат носят медийный характер", – уверен он.

"Вся эта истерия напоминает истерию в бункере у Гитлера… Ровно истерика того же рода… Когда так ведут себя таксисты, я еще понимаю, но когда так себя ведет глава крупной державы, который еще вчера претендовал на то, чтобы быть третьим полюсом в большом мире с Китаем и США, а ныне скупает "драндулеты" у Ирана, потому что не в состоянии их произвести… то как бы все понятно", – добавил Арестович.

Борис Джонсон возвращается

Напомним, накануне стало известно, что в Британии подала в отставку премьер-министр Лиз Трасс.

В связи с этим бывший британский премьер-министр Борис Джонсон решил прервать свой отпуск, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и главы правительства страны.