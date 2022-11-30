Геннадий Гудков считает, что Путин не боится собственного народа.

Президент РФ Владимир Путин начал понимать, что любой из дней может стать для него последним и потому он стал бояться всего своего ближайшего окружения, элиты и даже любимых спецслужб.

"Страной управляет Путин. Давайте мы не будем идеализировать или придавать какие-то качества ФСБ, хоть это и очень важная опорная часть. Всегда спецслужбы в любой диктатуре в любом авторитарном режиме играют непомерно большую решающую роль, но это всего лишь роль, а не политическая власть", - сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Он заявил, что Путин боится всего своего окружения.

"Путин опасается вообще всех спецслужб, всего своего окружения, всех своих членов команды, может быть там за редким исключением кого-то и нет. Он прекрасно понимает, особенно сейчас, что ему каждый день может стать последним, причем неожиданно для него самого. Поэтому он боится элиты, он боится своего окружения, меняет в охрану, он даже со своим ближайшими соратниками встречается зачастую на экране или там через какие-то длинные столы", - сказал он.

Гудков считает, что при этом Путин не боится собственного народа.

"Сейчас не боится народа. За эти 22 года он создал гигантскую армию, вооружил ее, дал ей гипперполномочия, которые никто никогда не имел но. Спецслужбы и силовые структуры получили полное право творить произвол, он не боится народа, он не считает народное выступление реальным риском для своего владычества. Он боится как раз вот тех, у кого он отнял практически все - вот та элита, которую он сам же вырастил. Он считает, что сил настолько много, что он способен подавить любое инакомыслие и сопротивление в стране, он уверен в этом", - добавил политик.

Положение Путина в России: мнения

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей говорил, что репутация Путина как "пацана", которому всегда везло, рассыпалась.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский сказал, что после отступления РФ из Херсона, в бункере главы России не осталось ни одного человека, который бы верил в возможность победы в войне с украинским государством.

Эксперт Олег Жданов заявил, что в окружении российского президента Владимира Путина есть два человека, которых ему следовало бы опасаться - это глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.