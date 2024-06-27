Пока украинцы ругали "пророссийского" президента Сербии Александра Вучича, россияне... оказывается, делали то же самое. По крайней мере, начиная с апреля 2023 года, когда отношения между Белградом и Москвой радикально ухудшились.

Последней каплей в "чаше терпения" россиян стала новость о том, что с начала полномасштабной войны Сербия передала для Украины боеприпасов на 800 млн евро.

"То, что Сербия повела себя как последняя законченная шлюха - мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были эти 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. Могли сербы нам эти снаряды продать? Могли. Просто не захотели", - отреагировал на новость один из топовых российских пропагандистов Сергей Мардан ("в миру" - Ключенков) о "братской" Сербии.

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И хотя Мардан быстро включил заднюю и извинился за резкие слова, "осадок остался".

Потому что такая уж специфика всех этих "марданов" и "соловьевых" - они говорят публично то, что на уме у Путина, но что он сам озвучить не может.

А дружеские отношения между Сербией и РФ были без преувеличения многовековыми. Хотя настоящей "дружбой" это назвать трудно, ведь россияне всегда рассматривали сербов как "младших братьев" и вассалов и постоянно лезли на Балканы их "защищать", имея целью, конечно, захват самих Балкан под предлогом защиты местного населения от давления то ли турок, то ли австрийцев. Очень знакомая история, правда? Сербия была в центре российского внимания все время существования "немытой" империи.

Более того, наш Донбасс - до того, как там нашли уголь - россияне называли "Славяносербией", а юг современной Украины - "Новой Сербией". Потому что после восстаний украинцев и изгнания местных жителей (в частности, татар) россияне планомерно заселяли на опустошенные локации именно сербов, которые присягнули российской короне. Примерно так же, как сейчас Донбасс заселяют кавказцы и другие российские наемники, замещая местное население.

Но почему бы это такие давние "братья" так неожиданно вдребезги перессорились?

Настолько, что сербы решили продать Украине снарядов на 800 миллионов долларов и, фактически, присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, объявив "запрет на реэкспорт" оружия в РФ.

На самом деле, ничего нового. Просто Путин начал на Балканах действовать так же, как в 19 веке действовали его предшественники. Но российский "царь" забыл (в силу возраста, маразма, склероза), что сейчас уже, вообще-то, 21 век, и такие действия "немножко" опоздали.

Весной 2023 года Кремль подстрекал кучку местных националистов в Сербии и Республике Сербской (это часть Боснии и Герцеговины, которую возглавляет некий пророссийский Додик - Милорад Додик) на антиевропейское восстание. По замыслу Путина, братская Сербия должна была открыть "второй фронт" для ЕС в Косово и Боснии и Герцеговине, чтобы отвлечь ЕС от поддержки Украины и втянуть НАТО в войну.

И Вучич, под давлением Москвы и своих же радикалов, даже начал стягивать войска.

Но когда в ответ войска стали подтягивать страны НАТО, то сдал назад - буквально. Военная техника отъехала от спорных границ. Ведь всем понятно, что одной Сербии в центре Европы (то есть - в окружении) воевать против всего НАТО - это просто самоубийство.

Что же тогда сделал Кремль? Сказал: "Мы пошутили - вы посмеялись", и дал приказ о деэскалации? Наоборот - он спровоцировал антиправительственные выступления, роспуск парламента и даже попытки свержения Вучича, которого еще недавно считал союзником. И все потому, что сербы не захотели пойти в самоубийственную атаку на все НАТО, как того хотел Путин.

На самом деле, в 2023 году это только вышло на поверхность, ведь о некоторых противоречиях между Кремлем и Белградом ходили слухи в СМИ еще в 2022 году, когда Вучича впервые пытались убрать (в данном случае не с должности, а физически) какие-то неизвестные радикалы. Когда-то Первая мировая война началась с политического убийства в Сараево, исполнителями которого и фактическими провокаторами войны были именно сербские националисты. Похоже, судьбу "сакральной жертвы" Кремль готовил и для Вучича.

Цель могла быть та же самая, что и в 2023 году - спровоцировать "второй фронт" для НАТО, потому что конец января 2022-го был как раз пиком подготовки для нападения РФ на Украину.

Конечно, на фоне всех этих событий Вучич хорошо понимал, что Кремль и конкретно Путин ему точно не "брат".

Но партия у сербского президента правопопулистская, и если неожиданно публично выступить против РФ, то можно быстро потерять рейтинг. Поэтому он действовал тайком, помогая Украине снарядами и, возможно, и другим оружием. Фактически, Вучич спас таким образом себе власть, а, возможно, и жизнь. И только постепенно информация об этом становится доступной широкой общественности.

Безусловно, публично Александр Вучич продолжит лавировать, делать громкие заявления против Запада, чтобы сохранить рейтинги, но нужно смотреть на действия. И логика этого процесса как раз и требует дальнейшего ухудшения отношений с РФ и усиления поддержки для Украины.

Ситуацию с Сербией нужно также рассматривать в общемировом контексте. Словацкий премьер Фицо, который был пророссийским (и на которого также недавно было совершено покушение), тоже начал склоняться на сторону Запада и поддерживать Украину из-за слишком высокого давления из Кремля. Ле Пен, партия которой имеет неплохие шансы на выборах во Франции, стоя аплодировала Зеленскому в Нормандии и даже выгнала из своего альянса еще более пророссийскую "Альтернативу для Германии".

Можно еще долго перечислять примеры (и не только в Европе), где путинские "многоходовки" в стиле суррогата позднего Николая II и раннего Сталина дают абсолютно обратный эффект. Никто не наносил такого удара по российской дипломатии как Путин и Лавров - это мы уже точно можем констатировать. А чем больше у них "факапов" - тем больше у нас партнеров.

Так и победим.