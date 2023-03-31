На прошлой неделе Армения ратифицировала Римский статут.

Российские регуляторные органы рассматривают вопрос об ограничениях на импорт молочной продукции из Армении. Формально – из-за проблем с качеством, но эксперты подозревают, что Ереван накажут за ратификацию Римского статута, который позволит арестовать Путина, пишет "Независимая газета".

Издание отмечает, что Россельхознадзор обвинил Армению в плохом контроле санитарных норм, а также в использовании армянскими предприятиями низкокачественного сырья из Ирана. Однако эксперты сомневаются, что причина действительно в этом.

Армянские молочные продукты резко "испортились" буквально через два дня после того, как депутат от правящей в Армении партии Гагик Мелконян заявил, что Владимиру Путину лучше бы не посещать страну. В противном случае армянским властям пришлось бы арестовать президента России по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом.

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"Объем экспорта молочных продуктов в Россию небольшой — достигает всего лишь $20 млн в год. Учитывая, что в прошлом году претензий со стороны Москвы не было, напрашивается предположение, что дело не в качестве этих продуктов, а именно в политической плоскости — в ратификации Арменией Римского статута", — считает экономист Грант Микаэлян.

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд (МУС), базирующийся в Гааге, выписал международный ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена. Их считают ответственными за насильственный вывоз украинских детей в Россию.

Власти Германии первыми заявили, что намерены выполнить решение МУС, как только у них появится такая возможность. Другие страны наоборот попытались уклониться от выполнения требований по аресту Путина.

В неловком положении оказалась Армения, которая остается близким союзником Кремля, несмотря на разногласия последних лет. В прошлом году страна решила ратифицировать Римский статут, на основе которого действует МУС. 24 марта конституционный суд Армении, после многих месяцев рассмотрения постановил, что ратификация законна. Это решение было принято как раз через неделю после появления ордера на арест Путина.

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