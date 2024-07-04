Вместе с ним может прибыть Петер Сийярто.

В пятницу, 5 июля, венгерский премьер-министр Виктор Орбан может прибыть с официальным визитом в Россию.

Об этом в X пишет журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, ссылаясь на европейских чиновников. По его данным, также в российскую столицу прибудет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Журналист добавляет, что он является "приятелем" главы российского МИД Сергея Лаврова.

"Завтра Виктор Орбан, как ожидается, поедет в Москву. Всего через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев во вторник, сообщили мне несколько западных и центрально- и восточноевропейских чиновников", - говорится в сообщении. Видео дня

Визит Орбана в Киев

Как сообщал УНИАН, 2 июня венгерский премьер совершил первый за 12 лет визит в Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили отношения между странами.

Также Орбан призвал Украину прекратить огонь на фронте и пойти на переговоры с россиянами. Впоследствии оказалось, что в тот день министры иностранных дел Российской Федерации и Венгрии провели телефонные переговоры.

В Офисе президента Украины сказали, что Киев имеет собственный план завершения войны, сейчас идет подготовка ко второму мирному саммиту.

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