В тюрьме Хиндли содержится около 600 заключённых.

В британской тюрьме Хиндли обустроили контактный зоопарк, чтобы заключённые могли снимать стресс, общаясь с животными.

Читайте такжеВ США у ученицы начальной школы нашли 260 граммов кокаина в рюкзакеОб этом пишет TJournal со ссылкой на Daily Mail.

В тюрьме содержится около 600 заключённых. У 59% из них - положительный результат теста на наркотики.

Неизвестно, какие именно животные находятся в контактном зоопарке тюрьмы, но обычно контактные зоопарки включают крыс, мышей, хомяков, песчанок, морских свинок и кроликов.

По словам экспертов, общение с животными обладает «терапевтическим эффектом» и способствует эмоциональному благополучию.

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Автор: Людмила Жерновская