Он говорит, следует провести черту между Кремлем и обычными россиянами.

Президент Франции Эмануэль Макрон пояснил отношение Парижа к будущему шествию российских спортсменов-олимпийцев под белым флагом на Олимпиаде-2024.

Напомним, согласно решению МОК, Россия как государство не может участвовать в играх, но ее атлетам разрешили выступать на соревнованиях под белым флагом в качестве независимых спортсменов. Как высказался Макрон в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, Олимпиада - это месседж мира, поэтому Франция должна идти с этим движением одной ногой.

"Правило страны-хозяйки - это идти с олимпийским движением в ногу. То есть, это месседж мира. Также мы следуем решению Олимпийского комитета. Конечно, мы будем коллективно очень тщательно отслеживать их выступления, чтобы никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией. Я хочу, чтобы мир услышал месседж мира, толерантности. Но при этом этот месседж не будет уступать четкости нашего анализа - мы хотим, чтобы Украина полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что Россия останется "Россией" географически. То есть будет украинским соседом.

"Были уже раньше конфликты, и раньше тоже были исключения в спорте. Мы уже это проходили. Мы уверены, что Россия останется Россией географически, то есть, она ваш сосед. Русский народ, я не думаю, что он поддерживает этот режим. Поэтому нам нужно, размышляя о будущем, проводить разницу между российским народом и руководителями", - сказал Макрон.

Смотрите расширенную версию интервью с Макроном на Youtube-канале Натальи Мосейчук.

Белый флаг россиян на Олимпиаде - обманка для идиотов

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально разрешил спортсменам России и Беларуси участвовать в Олимпиаде-2024 под "нейтральным" белым флагом.

Одним из первых на такое решение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что подобными действиями из украинцев хотят сделать идиотов, которые не понимают, кто именно участвует в соревнованиях. "Мы же все не идиоты. И все на трибунах и на всех площадках в мире будут понимать: тот, кто с белым флагом - кто он? Он россиянин", - говорил Зеленский.

Также решение МОК раскритиковали известные олимпийские спортсмены. В частности, свою позицию высказала чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

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