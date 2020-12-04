По словам Пескова, отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, а также для региональной безопасности и стабильности.

В Кремле заявили, что позиция Турции по оккупированному Крыму – одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, а также для региональной безопасности и стабильности.

"Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение интересов друг друга. Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму", - сказал Песков.

"Мы объясняем свою позицию по Крыму. Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", - добавил он.

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Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Автор: Роман Цимбалюк