Ранее кто-то напал на соседние заведения.

Владелец ресторана в штате Джорджия предложил работу мужчине, который ограбил его заведение.

Читайте такжеВ Дубае толпа обнаженных девушек станцевала на балконе небоскреба: их арестовалиОб этом пишет CNN.

Карл Уоллес владеет рестораном Diablo's Southwest Grill около восьми лет.

В субботу утром неизвестный разбил дверь, ограбил заведение и сбежал.

По словам владельца ресторана, ранее кто-то напал на как минимум два соседних заведения.

Уоллес рассказал, что его первоначальной реакцией были «гнев» и «разочарование», но затем ему стало жаль этого человека.

«Для грабителя, который явно столкнулся с жизненными трудностями или имеет проблемы с деньгами... Пожалуйста, приходите на работу. Есть лучшие возможности, чем путь, который вы выбрали. Ни полиции, ни вопросов. Давайте сядем и поговорим о том, как мы можем помочь вам», - написал он в Facebook.

Our burritos are such a smash hit we’ve got people breaking in at 4am for their fix. So if ya see our door looking... Опубликовано Diablo's Southwest Grill Суббота, 3 апреля 2021 г.

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Автор: Людмила Жерновская