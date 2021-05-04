Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 20.
Об этом сообщает Milenio со ссылкой на мэра города Клаудию Шейнбаум.
По ее словам, среди погибших есть несовершеннолетние. Также сообщается о 49 госпитализированных пострадавших, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о 15 погибших и более 70 пострадавших.
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Обвал моста метро: что известно
Инцидент произошел вечером 3 мая около 22:30 по местному времени на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos. В Мехико обрушился метромост в момент, когда по нему проходил поезд. По предварительным данным, причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор метромоста.
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