Среди погибших есть несовершеннолетние.

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 20.

Об этом сообщает Milenio со ссылкой на мэра города Клаудию Шейнбаум.

По ее словам, среди погибших есть несовершеннолетние. Также сообщается о 49 госпитализированных пострадавших, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 15 погибших и более 70 пострадавших.

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Обвал моста метро: что известно

Инцидент произошел вечером 3 мая около 22:30 по местному времени на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos. В Мехико обрушился метромост в момент, когда по нему проходил поезд. По предварительным данным, причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор метромоста.

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Автор: Олег Давыгора