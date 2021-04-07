Когда-то США и Европа жестко сдерживали Кремль и в то же время посылали сигналы о диалоге, и десятилетиями это хорошо работало.

Россия стягивает войска на границу Украины. Это действительно подготовка военных учений, как говорит Кремль? Или новая эскалация войны на Донбассе неизбежна? В любом случае, такое поведение - это очевидная провокация.

А еще это испытание. Москва пытается проверить, какой будет ответ Запада во времена нового американского президента Джо Байдена, - пишет Die Welt. Решительность будет единственным правильным ответом. Если Запад в целом и США в частности дадут четко понять, что они не будут стоять сложа руки и смотреть на новое российское наступление, мужчина в Кремле поймет, что усилия и затраты превосходят любые новые достижения в Украине.

Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетВойна не в интересах России. По крайней мере, сейчас. На Западе, а особенно в Европе, осознание этого факта не должно означать, что нужно вернуться к ведению дел, как обычно. Россия будет продолжать пытаться дестабилизировать Украину, так же как и восточные страны НАТО: Литву, Латвию, Эстонию и, возможно, Польшу. Поэтому Запад должен ответить на это так, как во времена Холодной войны: одновременно и сдерживанием, и сигналом о готовности ослабить напряжение.

Сдерживание может иметь следующий вид: Вашингтон пригрозит Москве новыми поставками оружия Киеву, если российские солдаты останутся на границе. В то же время, НАТО объявит, что увеличивает количество солдат так называемых сил быстрого реагирования. Это подразделение НАТО должно за считанные дни быть готовым действовать на восточном фланге. Сейчас силы быстрого реагирования насчитывают 5 тысяч военных, которые будут защищать страны НАТО от атаки России.

После игры мускулами должны появиться действия, нацеленные возродить старый "Нормандский формат". В 2014 году Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд вместе с президентами Украины и России проводили встречи, чтобы облегчить ситуацию на Донбассе. Теперь США должны возглавить формат.

Читайте такжеAtlantic Council: Переговоры о Донбассе без Украины - это крах "Нормандского формата"Целью будет сначала смягчение нынешней ситуации с целью обезвреживания взрывного потенциала конфликта в целом. Прежде всего, это должны будут сделать россияне и украинцы, но также американцы и европейцы, учитывая взаимные потребности другой стороны. Статус-кво можно изменить лишь в том случае, если его признают. Таково было правило холодной войны и политики релаксации. И это не самое плохое правило.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Перевод: Лесь Дымань