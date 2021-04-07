Россия стягивает войска на границу Украины. Это действительно подготовка военных учений, как говорит Кремль? Или новая эскалация войны на Донбассе неизбежна? В любом случае, такое поведение - это очевидная провокация.
А еще это испытание. Москва пытается проверить, какой будет ответ Запада во времена нового американского президента Джо Байдена, - пишет Die Welt. Решительность будет единственным правильным ответом. Если Запад в целом и США в частности дадут четко понять, что они не будут стоять сложа руки и смотреть на новое российское наступление, мужчина в Кремле поймет, что усилия и затраты превосходят любые новые достижения в Украине.
Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетВойна не в интересах России. По крайней мере, сейчас. На Западе, а особенно в Европе, осознание этого факта не должно означать, что нужно вернуться к ведению дел, как обычно. Россия будет продолжать пытаться дестабилизировать Украину, так же как и восточные страны НАТО: Литву, Латвию, Эстонию и, возможно, Польшу. Поэтому Запад должен ответить на это так, как во времена Холодной войны: одновременно и сдерживанием, и сигналом о готовности ослабить напряжение.
Сдерживание может иметь следующий вид: Вашингтон пригрозит Москве новыми поставками оружия Киеву, если российские солдаты останутся на границе. В то же время, НАТО объявит, что увеличивает количество солдат так называемых сил быстрого реагирования. Это подразделение НАТО должно за считанные дни быть готовым действовать на восточном фланге. Сейчас силы быстрого реагирования насчитывают 5 тысяч военных, которые будут защищать страны НАТО от атаки России.
После игры мускулами должны появиться действия, нацеленные возродить старый "Нормандский формат". В 2014 году Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд вместе с президентами Украины и России проводили встречи, чтобы облегчить ситуацию на Донбассе. Теперь США должны возглавить формат.
Читайте такжеAtlantic Council: Переговоры о Донбассе без Украины - это крах "Нормандского формата"Целью будет сначала смягчение нынешней ситуации с целью обезвреживания взрывного потенциала конфликта в целом. Прежде всего, это должны будут сделать россияне и украинцы, но также американцы и европейцы, учитывая взаимные потребности другой стороны. Статус-кво можно изменить лишь в том случае, если его признают. Таково было правило холодной войны и политики релаксации. И это не самое плохое правило.
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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