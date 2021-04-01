Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США обсудил ситуацию как с Киевом, так и с Москвой.

Пентагон повысил уровень тревоги на фоне того, как Россия усилила свою агрессивную активность в Восточной Европе и Арктике на этой неделе. И это новый вызов для еще молодой администрации Джо Байдена.

Об этом пишет Politico со ссылкой на американских военных. Командование армии США в Европе повысило свой статус тревоги до самого высокого уровня после того, как бои между российскими силами и ВСУ возобновились в Донецкой области. Режиму прекращения огня, установленному в июне 2020 года, настал конец. Москва стягивает войска и технику к украинской границе.

Читайте такжеПентагон отреагировал на стягивание войск РФ к границе с УкраинойМежду тем, истребители НАТО лишь в понедельник 10 раз перехватывали необычно большое количество истребителей и бомбардировщиков России в своем воздушном пространстве. А на прошлой неделе три российских субмарины с ядерным оружием на борту пробились через толстый лед в Арктике. Это стало новой демонстрацией силы в регионе, в котором американские войска лишь пытаются установить присутствие.

Генерал Глен ВанГерк, возглавляющий Северное командование США, ответственное за безопасность дома, признал усиление агрессии России в последнее время. По его мнению, Москва пытается "подтвердить свое влияние на глобальной арене".

ВанГерк заметил, что перехватывать российские самолеты в западном воздушном пространстве стало труднее. Потому что операции часто включат вход в нескольких точках доступа. И в них участвует много самолетов, которые остаются в регионе дольше.

Пресс-секретарь Европейского командования армии США капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровень тревоги войск из соображений безопасности. Однако, она добавила: "Мы следим за ситуацией очень тщательно".

Новое усиление российской активности стало свежим внешнеполитическим вызовом для новой администрации в США. Поскольку президент Джо Байден пообещал занять более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник Дональд Трамп, чьи отношения с Владимиром Путиным привели к появлению обвиняют в слишком мягком подходе к Москве. Президент Байден недавно намекнул на свою более жесткую позицию, назвав Путина "убийцей" и пообещав заставить Россию заплатить за новые хакерские атаки, от которых пострадали по меньшей мере 100 компаний и 9 федеральных ведомств в США.

Читайте такжеNYT: Россия стягивает тысячи военных к границе УкраиныБайден также одобрил выделение дополнительной летальной помощи для Украины на 125 миллионов долларов, которая должна помочь Киеву защитить свои границы от Москвы. В частности, речь идет о передаче двух вооруженных патрульных катеров и противоартиллерийских радаров. С 2014 года помощь США для Украины в сфере безопасности превысила в общей сложности 2 миллиарда долларов. В частности, Киев получил противотанковые ракеты Javelin.

Politico пишет, что Пентагон тоже отреагировал на обострение агрессивного поведения России на Донбассе и других регионах. Руководство оборонного ведомства выразило свои беспокойства союзникам по НАТО. Американские военные встревожены гибелью 4 украинских солдат 26 марта, а также накоплением российских сил на украинской границе. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы, очевидно, не хотим видеть новые нарушения украинской территории. Мы были очень откровенны об угрозах, которые поступают от России в разных регионах. И мы относимся к ним очень серьезно", - сказал он.

Он также добавил, что не знает ни о каких случаях контактов между войсками США и России в Восточной Европе. Генерал Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США, провел отдельные телефонные разговоры о ситуации со своими коллегами в Украине и России. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил "способы укрепления сотрудничества в сфере безопасности" с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести разговоры со всеми лидерами «нормандской четверки».

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Перевод: Лесь Дымань