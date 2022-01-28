По ее словам, сейчас продолжаются усилия по подготовке к "очень болезненным финансовым и экономическим санкциям, если они понадобятся".

Если Москва отвергнет предложение по дипломатическому диалогу, озвученное США, последствия для нее должны быть быстрыми и суровыми.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, комментируя передачу Москве письменных ответов на ее требования, передает Голос Америки.

"Мы едины в том, что отдаем предпочтение дипломатии. Но мы также едины в решимости относительно того, что если Москва отвергнет наше предложение диалога, последствия должны быть быстрыми и суровыми", - заявила Нуланд.

По ее словам, сейчас продолжаются дипломатические усилия по подготовке к "очень болезненным финансовым и экономическим санкциям, если они понадобятся".

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Нуланд подчеркнула, что переданные России ответы дают реальную возможность для улучшений в сфере безопасности в евроатлантической зоне, при условии, что "Москва выберет путь дипломатии, а не конфликта, или саботажа".

"Мы и наши союзники по НАТО долгое время обеспокоены многими из тех вопросов, которые подняла Россия, и давно хотели серьезных переговоров по ним, включая ядерное оружие малой и средней дальности, которое может достичь территории наших союзников, потребности в увеличении прозрачности, мероприятий по уменьшению риска, обновленных общих правил относительно военных учений. И у наст также есть беспокойство относительно оружия и военной активности вокруг Украины, включая Донбасс", - сказала Нуланд.

Как сообщал УНИАН, США и НАТО передали России письменный ответ на ее требования. Ключевые требования Москвы, включая нерасширение НАТО на Украину, были отвергнуты. Министр иностранных дел России Лавров заявил, что ответ США не содержал положительной реакции на главный для Кремля вопрос.