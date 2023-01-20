Министр обороны США уверяет, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у России заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь Российской Федерации в пополнении ее армейских запасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"), которое проходит на авиабазе в Германии. Министр обороны США добавил, что сегодняшняя встреча происходит в неспокойное время.

В то же время, по его словам, если посмотреть на участников заседания "Рамштайн-8", то можно увидеть решительность и единство контактной группы.

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"Около 50 стран активизировались, чтобы помочь Украине защищать себя и сдерживать будущие угрозы. Когда Путин 11 месяцев назад начал свое дерзкое и неспровоцированное вторжение, он думал, что Украина просто потерпит крах, и он думал, что мир будет только наблюдать. Но Путин не рассчитывал на мужество украинского народа. Он не рассчитывал на умение украинских военных", - сказал Остин и добавил, что президент РФ Владимир Путин не учел, что мировое сообщество может выступить в поддержку Украины.

"Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира. Поэтому, не сомневайтесь, мы будем поддерживать самооборону Украины до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнул Остин.

Он сказал, что Россия продолжает делать ставку на агрессию и завоевания. "Российские силы увеличили количество атак, убивая невинных украинцев. Мы видели жестокость России в городе Днепр несколько дней назад. Российская ракетная атака уничтожила многоквартирный дом, убив по меньшей мере 46 гражданских, в том числе детей", - сказал Остин.

Он добавил, что российская армия продолжает бомбить украинские города, повреждая электростанции, театры, спортивные арены и центры украинской культуры и истории.

"Атаки России призваны сломать дух украинцев. Но они не преуспели, а украинский народ вдохновил мир. В то же время у России заканчиваются боеприпасы, и она несет значительные потери в сражениях. Россия обращается к немногим своим оставшимся партнерам с целью поддержки ее вторжения. Но даже Иран и Северная Корея не признают, что они осуществляют поставки в Россию. Просто сравните это с широкой волной поддержки Украины странами, представленными в этом зале", - сказал Остин.

Он отметил, что США публично увеличили безопасность в Украине и поблагодарил другие страны, которые тоже объявили о своих пакетах оборонной поддержки.

Встреча в Рамштайне

Как известно, сейчас на авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит встреча министров обороны нескольких десятков стран мира, посвященная усилению военной поддержки Украины.

Ночью министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото с базы и анонсировал хорошие новости.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обратился к участникам встречи. Он поблагодарил партнеров за помощь и призвал их предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Давосе заявлял, что уже разблокировано предоставление Украине почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

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