Девять стран намерены предоставлять Украине танки, тяжелую артиллерию, противовоздушную оборону, боеприпасы и боевые машины пехоты.

Девять стран обещают предоставлять Украине беспрецедентную военную поддержку для ее успеха в отражении российской агрессии и изгнании российских войск с оккупированных территорий.

Об этом говорится в общей заявлении министров обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и представителей Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии, которая получила название "Таллиннские обязательства".

В частности, они признают, что вооружать Украину для вытеснения России с оккупированной украинской территории так же важно, как и вооружать украинцев для обороны той территории, которая находится под украинским контролем.

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"Вместе мы продолжим поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских сил с украинской территории. Путем объединения союзников и партнеров, мы обеспечиваем, что рост глобальной военной поддержки будет максимально стратегическим и скоординированным", - говорится в совместном заявлении.

При этом, отмечается, что новый уровень необходимой боевой мощи можно достичь лишь путем сопряжения потенциала основных боевых танков, средств противовоздушной и противоракетной обороны, которые будут действовать совместно с группами дивизионной артиллерии, а также высокоточным огневым наведением, которое поможет поражать логистические и руководящие пункты на оккупированных территориях.

"Поэтому, мы коллективно обязуемся добиваться поставки беспрецедентного набора пожертвований, в том числе танков, тяжелой артиллерии, противовоздушной обороны, боеприпасов и боевых машин пехоты для обороны Украины", - отмечается в заявлении.

В этой связи сказано, что эта значительная помощь будет поступать из национальных армейских запасов и ресурсов, что "иллюстрирует общее понимание серьезности ситуации и нашей готовности немедленно увеличивать и ускорять поддержку для Украины".

В то же время, одобряя эти "Таллиннские обязательства", девять стран отправляются на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-8"), которое состоится завтра, 20 января, на авиабазе "Рамштайн", а также настойчиво призывают другие страны брать пример и сделать их собственный вклад поддержки для того, чтобы как можно скорее обеспечить победу Украины на поле боя в 2023 году.

Рамштайн-8: новости

Как сообщал УНИАН, ближайшее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится 20 января.

3 января заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник главы государства Андрей Сибига заявил, что по результатам так называемого "Рамштайн-8" следует ожидать максимальное усиление боевого потенциала ВСУ.

4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал, что вскоре украинские воины получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки.

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