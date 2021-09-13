До 2026 года планируется завершить проект строительства новых казарм на сумму 50 миллионов швейцарских франков (54,49 миллиона долларов), в котором помещения будут модернизированы до одноместных комнат с отдельными ванными.

Новые казармы Швейцарской гвардии Ватикана, элитного корпуса, защищающего Папу Римского, будут спроектированы для размещения женщин-охранников, хотя разрешения на их вербовку пока нет.

Как сообщает Reuters, почти все охранники - холостые мужчины, которые живут в общих бараках прямо у ворот Ватикана. Командиры и женатые члены живут в отдельных квартирах. Все они являются гражданами Швейцарии.

По сообщению швейцарской газеты SonntagsZeitung, до 2026 года планируется завершить проект строительства новых казарм на сумму 50 миллионов швейцарских франков (54,49 миллиона долларов), в котором помещения будут модернизированы до одноместных комнат с отдельными ванными комнатами.

"С самого начала для нас было важно, чтобы в новом здании было место для обслуживания женщин", - цитирует издание слова Жан-Пьера Рота, который возглавляет фонд, который курирует проект.

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Президент Фонда Папской Швейцарской гвардии, который поддерживает охрану финансово, сказал, что это поможет найти новых рекрутов для 135-го корпуса, который должен нанимать около 30-35 человек в год, чтобы поддерживать их численность.

Ранее сообщалось, что в Милане нашли конверт с тремя пистолетными пулями и письмом с угрозами. Он был адресован Папе Римскому Франциску.

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Автор: Екатерина Гирнык