Он предупредил, что нет смысла надеяться на то, что мир станет прежним.

Если не остановить президента РФ Владимира Путина в Украине, он вернется за добавкой. Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает The Sun.

"Силы, формирующие его - поджигателя войны в Кремле - более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий умы молодежи - все это не исчезнет в один момент. Нет смысла надеяться на возвращение мира в прежнее состояние", - заявил министр.

"Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из истории, что умиротворение диктаторов разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", - объяснил министр свою очку зрения.

Видео дня

Кэмерон и война в Украине

13 ноября бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон возглавил Министерство иностранных дел правительства действующего британского премьера Риши Сунака. В своей речи он пообещал попытаться справиться с войной в Украине.

"Мы стоим перед сложными международными вызовами, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных изменений для нашей страны как никогда важно поддерживать наших союзников, укреплять наши партнерские отношения и гарантировать, что наш голос будет услышан", - сказал политик.

Вас также могут заинтересовать новости: