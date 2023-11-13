Вместо этого Джеймс Клеверли был переведен с поста министра иностранных дел на пост министра внутренних дел.

Бывшего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон назначен государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развитию Соединенного Королевства.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Британии Риши Сунака в сети X (Twitter).

"Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развития (министром иностранных дел - УНИАН)", - говорится в сообщении.

В то же время, Джеймс Клеверли, который до сих пор занимал должность главы внешнеполитического ведомства Великобритании, назначен на должность государственного секретаря внутренних дел (министра внутренних дел).

Политическая карьера Дэвида Кэмерона

Как известно, Кэмерон занимал должность премьер-министра Великобритании с мая 2010 года по июль 2016 года. Он возглавлял коалиционное правительство консерваторов и либеральных демократов в 2010-15 годах, а в 2015-2016 годах - возглавлял консервативное правительство.

В 2010 году он стал самым молодым премьер-министром за 198 лет.

Кэмерон покинул пост премьера после того, как 23 июня 2016 года на референдуме в Великобритании одержали победу сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Кэмерон призвал британцев перед референдумом поддержать сохранение членства Британии в ЕС.

После подведения его итогов референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

Кэмерон был впервые избран в Палату общин от Консервативной партии в 2001 году.

Он учился в Итонском колледже и Оксфордском университете, где получил степень первого класса в области политики, философии и экономики.

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