В Пекине подчеркнули, что их ядерные силы поддерживаются на необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне.

Отчет Минобороны США, в котором говорится, что к 2030 году Китай, вероятно, будет иметь более 1000 ядерных боеголовок, полон предубеждений и искажает факты. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, пишет Reuters.

"Прежде всего, доклад США, как и аналогичные доклады до него, игнорирует факты, полон предубеждений и распространяет теорию об угрозе, исходящей от Китая", - сказала она на брифинге для прессы, отвечая на вопрос об докладе США.

Представитель МИД не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений.

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"Китай твердо придерживается ядерной стратегии самообороны и обороны, мы всегда поддерживали наши ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и у нас нет намерения участвовать в гонке ядерных вооружений с какой-либо страной", - заявила Мао.

"Пока какая-либо страна не использует или не угрожает применить ядерное оружие против Китая, ей не будет угрожать ядерное оружие Китая", - добавила она.

Ядерное оружие у Китая - доклад Пентагона

Напомним, в ежегодном докладе Пентагон сообщил, что по состоянию на май в арсенале Китая имеется более 500 действующих ядерных боеголовок.

В отчете добавлено, что ВМС Китая имеют в распоряжении более 370 кораблей и подводных лодок по сравнению с 340 кораблями в прошлом году.

Пентагон ранее выражал тревогу по поводу возможного растущего арсенала Китая, подчеркивая его намерения расширить разработку боеголовок. В докладе, опубликованном в ноябре прошлого года, говорится, что к 2035 году Китай, вероятно, будет иметь запасы в 1500 ядерных боеголовок.

Ранее сообщалось, что Китай в сотрудничестве с российским госпредприятием "Росатом" намерен построить ядерный реактор для производства плутония, который можно использовать для изготовления ядерного оружия.

Хотя власти Китая заявляют, что реактор будет использоваться лишь в мирных целях, представители Пентагона говорят, что там будет производиться плутоний, который используется в изготовлении ядерного оружия.

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