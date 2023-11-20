В новой холодной войне, кажется, наметилась свою "разрядка", но она будет на пользу Китаю.

Геополитическая напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном имеет много общего с "холодной войной" СССР и США. Но на этот раз именно Америка может стать тем, кто в конечном итоге проиграет.

Такое мнение на страницах Bloomberg высказал колумнист, старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Найл Фергюсон.

Он проводит параллель между визитом советского генсека Леонида Брежнева в США в 1973 году и визитом в Америку китайского лидера Си Цзиньпина на прошлой неделе. Саммит 1973 года стал важным этапом так называемой "разрядки", которая дала время Америке оправиться от геополитических катастроф 1960-х - начала 70-х годов, таких как поражение во Вьетнамской войне.

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Но визит Си на прошлой неделе, в отличие от брежневского, не принес никаких весомых договоренностей, вроде договора о сокращении ядерных вооружений и урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

"Таким образом, саммит оставил вторую холодную войну практически там, где ее застал. Это была разрядка напряжения. Если разрядка - это в основном выигрыш времени, на чьей стороне время во Второй Холодной войне?" - задается вопросом Фергюсон.

Он констатирует, что после нескольких десятилетий быстрого экономического роста Китай снова начал экономически отставать от США. Страна столкнулась с демографическим кризисом и уперлась в "потолок" своей экономической модели, основанной на крупных инвестициях в основной капитал.

Но Китай уже стал главной мастерской мира и способен производить все, что ему нужно. Например, только кораблей Китай сейчас строит 46% от общемирового объема. Крупные американские корпорации, такие как Apple, крайне зависимы от своих производственных мощностей в Китае.

"Между тем сами США при ближайшем рассмотрении все больше и больше похожи на "позднюю советскую Америку". (...) Правительство США ежеквартально выпускает долговые обязательства на сумму 776 миллиардов долларов США, чтобы финансировать дефицит бюджета, который составляет около 7% ВВП — шокирующее число в условиях почти полной занятости", – отмечает колумнист.

Также он проводит другие параллели с поздним СССР. Например, современные США превратились в геронтократию: действующему президенту – 81 год, его главный конкурент на президентских выборах Дональд Трамп в июне отметил свое 77-летие. Средний возраст сенаторов - 64 года.

Также колумнист видит определенное сходство между кубинским кризисом холодной войны и нынешним противостоянием вокруг Тайваня. Фергюсон предполагает, что Китай может поступить так же, как когда-то поступила Америка - вместо прямого вторжения на остров начать его морскую и воздушную блокаду. И именно Запад пострадает от блокады больше всего, ведь критически зависит от производства полупроводников, сосредоточенного именно на Тайване.

"В холодной войне есть два пути проигрыша. Один - внутренний коллапс. Другой - вы становитесь похожими на своего врага", – пишет Фергюсон, указывая также на еще одну тревожную тенденцию, как Китай, и Запад, каждый по своим причинам, сходятся с разных направлений к одной общей точке, где они превращаются в "тоталитарные системы техно-административного управления".

Противостояние Китая и США - последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Си Цзиньпин посетил США, где в частности провел переговоры с Джо Байденом. Одним из главных достижений этой встречи стала договоренность восстановить рабочие контакты между военными ведомствами двух стран, которые были прерваны из-за Тайваньского кризиса 2022 года.

Также мы рассказывали, что эра тотального доминирования подводных лодок США над Китаем заканчивается. Как отмечают эксперты, разработка Китаем более совершенных подводных лодок увеличивает вероятность военного противостояния с США в этом десятилетии.

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