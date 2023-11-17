Ллойд Остин не стал делать никаких прогнозов относительно будущего поведения Китая.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин достигли договоренности о возобновлении переговоров между государствами на военном уровне. Это подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

Он также высказал благодарность за прогресс, которого достигли лидеры двух стран во время встречи. Глава Пентагона подчеркнул, что новости о запланированном возобновлении контактов между военными США и Китая являются обнадеживающими.

"Последовательный и содержательный диалог между высшими руководителями ничем не заменить. Поэтому мы будем продолжать вести практические переговоры с Китаем, начиная с высших руководителей и заканчивая рабочим уровнем", – сказал Остин.

Отмечается, что в течение 2021-2023 годов США зафиксировали более 180 принудительных и рискованных перехватов своих самолетов в азиатском регионе. Если сравнивать показатели предыдущего десятилетия, то есть тенденция по их росту.

"Я не буду делать никаких прогнозов относительно будущего поведения Китая. Что я скажу, так это то, что нам и в дальнейшем будет нужен механизм для управления кризисами и обеспечения того, чтобы время от времени мы предотвращали выход вещей из-под контроля", – добавил глава Пентагона.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина: основное

15 ноября президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин встретились на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

По итогам встречи стало известно, что Китай и США договорились восстановить коммуникацию между военными. Кроме того, они будут сотрудничать в секторе борьбы с наркотиками, в частности – фентанилом.

Кроме того, СМИ писали, что лидер Китая заверил американского президента в том, что КНР не имеет планов начинать военные действия в отношении Тайваня в ближайшие годы. В то же время издание TIME сообщает, что Китай не отказался от планов поглотить Тайвань – Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что это – неизбежно.

Что касается войны в Украине, то представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что переговоры Байдена и Си не повлияли на позицию Китая в этом вопросе.

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