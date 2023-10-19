Пекин инвестирует в инфраструктуру для поддержки своего ядерного потенциала.

Китай превзошел предыдущие прогнозы США по размеру ядерного арсенала страны и расширяет свой военно-морской флот. Об этом пишет Politico со ссылкой на отчет Пентагона и источники в Министерстве обороны США.

По оценке Пентагона, по состоянию на май 2023 года в арсенале Китая было более 500 ядерных боеголовок. Это примерно на 100 больше, чем в прошлом году. В США ожидают, что Пекин удвоит количество ядерных боеголовок к 2030 году и будет иметь 1500 ядерных боеголовок к 2035 году.

"Если сравнить с тем, что они делали около десяти лет назад, то, что они делают сейчас, действительно намного превышает по масштабам и сложности. Они расширяют и инвестируют в свои наземные, морские и воздушные платформы доставки ядерной энергии, а также в инфраструктуру, необходимую для поддержки значительного расширения их ядерных сил", – сказал чиновник.

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Согласно отчету Пентагона, Китай, вероятно, будет использовать для своей программы ядерного оружия новые реакторы и заводы по переработке для производства плутония. Официально в КНР утверждают, что эти мощности нужны для "мирных целей".

Кроме того, Китай, вероятно, загрузил "по крайней мере некоторые" из своих 300 межконтинентальных баллистических ракет в шахты и расширяет военно-морской флот (количество кораблей и подводных лодок на вооружении увеличилось с прошлого года с 340 до 370). А годовой оборонный бюджет Китая, вероятно, вырос на 7,1%.

Ядерный арсенал Китая - это надо знать

По информации СМИ, крупнейшие ядерные державы мира - США, Россия и Китай - активно готовят инфраструктуру для проведения реальных ядерных испытаний, которые запрещены уже около 30 лет международными соглашениями.

Ядерные запасы Пекина по-прежнему намного меньше, чем у России или Соединенных Штатов. По оценкам SIPRI, по состоянию на январь у России было 5889 ядерных боеголовок, у США – 5244.

С 2010 году между США и Россией действовал договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, ограничивавший количество стратегических ядерных боеголовок, которые стороны могут развернуть, до 1550, а количество наземных и подводных ракет и бомбардировщиков, которые могут доставлять боеголовки, до 700. В феврале 2023 года Россия остановила участие в этом ядерном договоре, выдвинув требование о прекращении предоставления Украине военной помощи со стороны стран НАТО.

Китай отказался участвовать в переговорах по ядерному оружию, утверждая, что арсеналы США и РФ намного больше.

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