Водитель авто утверждал, что его называют "Сатаной", и угрожал женщинам изнасилованием.

В городе Монпелье на юге Франции мужчина за рулем авто умышленно совершил наезд на активисток феминистской организации Collages Féminicides. Пострадали четыре женщины.

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Об этом со ссылкой на BFMTV сообщает " "Европейская правда".

Отмечается, что инцидент произошел еще 30 августа. Активистки расклеивали плакаты на мосту Лаперони, когда рядом с ними остановился автомобиль. Водитель авто утверждал, что его называют "Сатаной" и он "изнасиловал жену Бога", а также угрожал женщинам изнасилованием.

По информации прокуратуры, после этого мужчина уехал, но через 10 минут вернулся, чтобы «намеренно врезаться в молодых женщин на своей машине».

Женщины в результате наезда получили незначительные телесные повреждения.

Правоохранители устанавливают личность нападавшего.

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Автор: Дмитрий Захаров