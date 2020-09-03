В городе Монпелье на юге Франции мужчина за рулем авто умышленно совершил наезд на активисток феминистской организации Collages Féminicides. Пострадали четыре женщины.
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Об этом со ссылкой на BFMTV сообщает " "Европейская правда".
Отмечается, что инцидент произошел еще 30 августа. Активистки расклеивали плакаты на мосту Лаперони, когда рядом с ними остановился автомобиль. Водитель авто утверждал, что его называют "Сатаной" и он "изнасиловал жену Бога", а также угрожал женщинам изнасилованием.
По информации прокуратуры, после этого мужчина уехал, но через 10 минут вернулся, чтобы «намеренно врезаться в молодых женщин на своей машине».
Женщины в результате наезда получили незначительные телесные повреждения.
Правоохранители устанавливают личность нападавшего.
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