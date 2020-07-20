Во Франции за отсутствие маски в общественных местах будут штрафовать на 135 евро

Во Франции магазины и другие общественные места до сих пор могли самостоятельно решать, нужны ли маски для сотрудников и покупателей.

Во Франции ввели штраф в размере 135 евро за пребывание без медицинской маски в общественных местах, санкция будет действовать с сегодняшнего дня.

Как передает Радио Свобода, премьер-министр Жан Кастекс заявил, что ношение масок будет обязательным для закрытых общественных мест, поскольку страна ведет борьбу за предотвращение второй "волны" коронавирусной инфекции.

В общественном транспорте масочный режим действует все время от начала пандемии. Но магазины и другие общественные места до сих пор могли самостоятельно решать, нужны ли маски для сотрудников и покупателей.

Читайте такжеВо Франции впервые ребенок заразился коронавирусом в утробе матери

Администрации многих туристических объектов во Франции уже ввели правила, предусматривающие обязательный масочный режим.

Власти Франции предупредили о вероятности увеличения числа инфицирования коронавирусом, хотя рост остается на сравнительно низком уровне. Франция сильно пострадала от пандемии COVID-19, в этой стране от коронавирусной инфекции умерли около 30 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Израиля приняло решение о новых жестких ограничениях во всей стране во время каждых выходных, которые длятся с вечера пятницы до захода солнца в субботу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram