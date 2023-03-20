В Гродно сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси убили иностранца.
Как сообщается на сайте КГБ, мужчина с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал спецподразделению группа "А" вооруженное сопротивление. Следственное управление КГБ открыло уголовное производство, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
"В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул.Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л", - заявили в КГБ.
Что происходит в Беларуси - последние новости
Напомним, что в конце февраля на беларуском военном аэродроме прозвучали взрывы, сообщалось об атаке на радиолокационный самолет А-50У.
По данным правозащитников, в первые дни после этого задержали по меньшей мере шесть человек. Позже сообщалось, что обыски прошли у людей, которых преследовали по административно-политическим статьям в последние годы.
В середине мая прошлого года Лукашенко подписал поправки в уголовный кодекс страны, подразумевающие смертную казнь за покушение на теракт.
Уже в этом году он подписал закон, вводящий смертную казнь за государственную измену для чиновников и военных.