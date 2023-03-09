В КГБ инцидент связывают с самими беларусами.

Ко взрывам на военном аэродроме в Мачулищах якобы причастны сами беларусские мигранты, прячущиеся на территории Польши.

Такую версию, отличающуюся от версии самого Александра Лукашенко, озвучил в комментарии пропагандистского "БЕЛТА" неназванный сотрудник КГБ.

Накануне Лукашенко утверждал, что атаку на российский А-50 якобы организовала СБУ. Затем пропагандисты даже показали "диверсанта", якобы гражданина Украины, взорвавшего самолет. Однако в спецслужбах диктатора распространяют иную версию.

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В КГБ инцидент связывают с беларусами, которые после подавления протестов в 2020 году перебрались в соседнюю Польшу. Кроме того, в "теракте" были задействованы якобы спецслужбы Польши.

"Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации", - придумали силовики Лукашенко.

Атака на аэродром "Мачулищи" - что известно

Утверждалось, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который россияне используют для ударов по Украине, был поврежден 26 феврале в результате двух взрывов на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

Беларусские спецслужбы арестовали по меньшей мере шестерых человек по подозрению в диверсии.

В своем последнем выступлении Лукашенко, жалуясь на украинских "диверсантов", косвенно подтвердил удар, который пропагандисты так тщательно пытались "замять".

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