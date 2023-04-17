Их спрашивают, как они относятся к войне и поддерживаю ли отношения с родственниками в Украине.

К проживающим в Беларуси украинцам приходят с проверками из милиции и Комитета государственной безопасности.

Издание "Зеркало" опубликовало истории нескольких из них. Украинка Анна рассказала, что осенью к ее матери приехали из КГБ с вопросами, общается ли она с родственниками из Украины. "Спрашивали, как вообще она относится к военным действиям, за какую она сторону, как относится к власти в Беларуси и собирается ли оставаться здесь. Мама, дабы не конфликтовать, конечно, сказала, что она за власть", - рассказала девушка.

Сотрудники КГБ сказали женщине, что задают такие вопросы всем украинцам. Анна добавила, что накануне они обсуждали с бабушкой из Украины, что их родственник пошел на фронт. "Мы перепугались, что так совпало. Вдруг нас прослушивают, как-то следят?" - сказала она.

Видео дня

Украинка Марина имеет вид на жительство в Беларуси. Она рассказала, что месяц назад милиция распрашивала соседку в деревне, в которой она прописана. "Стали спрашивать, где я, как отношусь к войне, воюет ли кто-то из моих близких родственников. Еще выясняли, почему я приехала именно сюда, в Беларусь, хотя десять лет это никого не волновало. Предупреждали эту бабушку об ответственности, "если будет врать", - рассказала девушка.

По ее словам, к ней приходили из милиции уже около пяти раз. "Проверяют, живу ли здесь, оформлено ли у меня временное пребывание. Зачем все это, я не расспрашивала: приходят, ну и ладно. Когда звонили из паспортного стола, узнавали, когда я была последний раз дома в Украине, чем папа мой там занимается", - сказала она.

Украинец Анатолий рассказал, что пошел продлевать разрешение на временное проживание в Беларуси после подрыва российского самолета в Мачулищах. Там его ждал сотрудник КГБ.

"Спрашивал, почему я подписан на "Зеркало", а не на "Пул первого", и так далее. С большим рвением узнавал, кто я, почему часто езжу в Европу, не делаю себе постоянный вид на жительство. Интересовало, конечно, как я отношусь к "СВО". Я ответил, как есть: нормальный человек разве может к войне относиться хорошо? Задавал вопрос, считаю ли я, что Путин делает правильно. Я сказал нет. Потом - с кем общаюсь в Украине, есть ли у меня родственники или знакомые в ВСУ", - рассказал он.

Мужчину отпустили через четыре часа, в своем телефоне он нашел неактивированное ПО для отслеживания переписок и Telegram-бот. Позже он уехал из Беларуси.

Беларус Андрей женат на украинке. Он рассказал, что во время возвращения из Польши пограничники устроили им допрос из-за вида на жительство жены. "Мне кажется, могли подумать, что я был в Польше и как-то связан с полком Калиновского", - рассказал он.

Кроме того, проверку проходила сестра его жены, которая ездила в Украину через Польшу. "Она тоже замужем за беларусом. Когда ехала обратно, на границе ей устроили допрос, взяли контакты. Потом через три дня вызвали в РОВД - спрашивали про родственников, почему она вообще ездила, посмотрели телефон. Она тогда не работала, и ее предупредили: не устроится за месяц - аннулируют ВНЖ", - добавил мужчина.

Роль Беларуси в войне

Как известно, Беларусь с начала полномасштабной войны предоставляет российским войскам свое воздушное пространство и территорию. Недавно стало известно, что в Беларуси строят спецхранилище для тактического ядерного оружия.

В конце февраля на аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Позже в сети опубликовали видео этой атаки.

Лукашенко обвинил в подрыве Службу безопасности Украины и руководство ЦРУ Соединенных Штатов Америки.

Позже стало известно, что в деле о подрыве фигурирует около 30 человек. Их обвиняют в совершении теракта организованной групой. В КГБ заявляли, что задержанным может грозить смертная казнь.

Вас также могут заинтересовать новости: