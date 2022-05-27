В России прибегают уже к откровенному шантажу, заявляя, что не допустят мирового продовольственного кризиса в обмен на снятие санкций. Владимир Путин действует по классической "гэбешной" схеме: сперва создать проблему, а затем предложить ее решить. В этом вся суть угроз вокруг создания и продовольственного, и миграционного кризиса.

Но если ты не решаешь проблему с источником, основной причиной проблемы, она обязательно повторится.

Западные элиты боялись рассердить Путина... Но karma is a bitch

Многие годы западные элиты боялись рассердить Владимира Путина. Не вводили жестких санкций после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. И давили на Украину, заставляя выполнить капитуляционные Минские соглашения. Но karma is a bitch.

Поэтому, если они сейчас по-прежнему будут медлить с предоставлением РСЗО, ПВО и ПРО Украине, а также позволят российским военным выиграть битву за Донбасс, уже осенью они ощутят на себе все "прелести" своей многолетней мягкотелости и бесхребетности.

Европейские элиты вовсе не переживают за возможные смерти от голода миллионов человек в Африке и на Ближнем Востоке от недостатка продовольствия. Они, в первую очередь, переживают за новую волну мигрантов из этих стран, прекрасная помня последствия предыдущей в 2015-м.

Ее, кстати, им тоже организовал именно Путин - при помощи "ковровых" бомбардировок Алеппо и других сирийских городов. Но вместо того, чтобы принять жесткие санкции, они вернули его за "стол переговоров" после относительной изоляции в 2014-м, а также начали ему подыгрывать в "Нормандском формате".

Не удивительно, что сейчас он пытается повторить этот трюк, прямым текстом требуя снятия санкций в обмен на разблокировку украинских портов для экспорта зерна. И, естественно, будет требовать признания аннексии новых территорий.

Если украинское руководство выдержит давление и будет требовать взамен экспорта зерна предоставление систем ПВО, ПРО и РСЗО, а те же Франция, Италия и Германия будут и дальше медлить с помощью и предлагать новые "мирные планы", то миллионы голодных мужчин, женщин и детей хлынут именно к ним. Греция также под угрозой, но она, в основном, будет "перевалочным пунктом".

К слову, в ЕС уже оценили разницу между этими переселенцами и нашими вынужденными и трудовыми мигрантами, которые намного легче адаптируются и работают на благо их экономик, восполняя нехватку рабочих рук (в этом плане я только сейчас понял, насколько правильно стратегически было не выпускать мужское население из Украины во время военного положения). То есть, наши трудовые мигранты - колоссальный ресурс для развития экономик стран ЕС. Чего нельзя сказать о выходцах с Африки и Ближнего Востока, которые довольствуются пособием, имеют высочайший уровень фертильности (рождаемости), отказываются ассимилироваться и учить язык, имеют гораздо более низкий уровень профпригодности кроме "черновой работы". Все это заявляли уже и сами лидеры ЕС. Та же Ангела Меркель, которая говорила о провале политики "мультикультурализма" уже давным-давно. Я уже не говорю о религиозном экстремизме и террористических угрозах.

Высокомерным европейским чиновникам пора понять, что мы все - в "одной лодке"

Так что, уважаемые партнеры, думайте! А нашему руководству пожелаю выдержки. Именно "наглая дипломатия" в условиях войны за выживание государства и нации - единственно верный и возможный вариант.

Пора надменным, высокомерным европейским чиновникам понять, что мы все - в "одной лодке". Иначе они увидят новое "нашествие" и повторят судьбу Римской империи.

Максим Яли, член-корреспондент Академии политических наук Украины