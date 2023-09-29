Наиболее вероятными кандидатами на премию мира будут правозащитники, считают эксперты.

Со 2 по 9 октября пройдет Нобелевская неделя-2023. 6 октября состоится вручение Нобелевской премии мира. Как пишет Reuters, президент Украины Владимир Зеленский и российский политик Алексей Навальный – одни из фаворитов на премию мира в этом году.

В то же время эксперты считают, что украинский президент, как лидер страны, находящейся в состоянии войны, вряд ли станет лауреатом. Шансы Навального получить премию мира также уменьшаются, поскольку в прошлом и позапрошлом годам победу одержали российские диссиденты. Третьим фаворитом букмекеров является заключенный уйгурский активист Ильхам Тохти. Однако его шансы получить премию сомнительны, поскольку это разозлит Пекин.

Хенрик Урдал, директор Института исследования проблем мира в Осло, считает, что наиболее вероятными кандидатами на премию мира будут правозащитники. В частности, он упомянул Наргес Мохаммади из Ирана, которая борется за права женщин и против смертной казни и сейчас находится в тюрьме, Махбуба Серадж из Афганистана, которая, несмотря на запрет Талибана, продолжает борьбу за права девочек на образование и другие права женщин, оставаясь в Кабуле.

Видео дня

Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира, прогнозирует, что среди претендентов может быть движение "Пятницы за будущее", начатый эко-активисткой Гретой Тунберг, а также представитель коренного населения Бразилии Раони Метуктире из племени каяпо, который десятилетиями выступает за защиту тропических лесов Амазонки.

Среди других потенциальных лауреатов – Международный суд в Гааге (ICJ), Агентство ООН по делам беженцев UNHCR, детский фонд ООН UNICEF и Международный комитет Красного Креста.

Нобелевская премия - последние новости

В этом году Фонд Нобеля решил пригласить послов из Российской Федерации и Беларуси на мероприятия, связанные с награждением Нобелевской премией. В МИД отреагировали на такое решение негативно.

Ряд политиков объявили бойкот Нобелевской премии из-за решения пригласить на церемонию русских, белорусов и иранцев.

На этом фоне Фонд Нобеля передумал приглашать послов РФ, Беларуси и Ирана на церемонию награждения.

Вас также могут заинтересовать новости: