Жесткую критику спровоцировало решение пригласить на вечер по случаю вручения премий российского посла.

В Швеции ряд политиков планирует игнорировать Нобелевскую церемонию из-за приглашения России. Ранее стало известно о смерти известного Нобелевского лауреата.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet, несколько лидеров оппозиционных партий отменили свои приглашения, а некоторые представители правительства рассматривают возможность отказаться от участия в мероприятии.

В частности, соответственно заявление сделал глава Либеральной партии Карл Йохан Георг Персон.

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"Я не собираюсь сидеть и поднимать тост за российского посла, пока продолжается отвратительная и кровавая агрессивная война Путина в Украине", - подчеркнул он.

Также планирует игнорировать церемонию лидер Партии центра Мухаррем Демирок, если на ней будет присутствовать посол РФ.

"Я с нетерпением ждал возможности присутствовать на церемонии и на Нобелевской вечеринке. Но пока Россия находится в состоянии войны с Украиной, не могу присутствовать на одной вечеринке с их послом. Я рад отпраздновать исследования и прогресс, но не при любых обстоятельствах",-написал он в Twitter.

Также лидер шведской Левой партии Нуши Дадгостар подчеркнула, что не примет участие в нобелевских торжествах с представителем РФ, "пока над Украиной падают бомбы".

Экс-премьер и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон сказала, что не получила приглашения на церемонию, но организаторам мероприятия нужно "серьезно подумать о том, что значит пригласить на церемонию награждения представителя режима, который ведет отвратительную и незаконную войну в Украине, а также угрожает Швеции".

Кроме того, премьер-министр страны Ульф Кристерссон акцентировал: решение о приглашении России расстроило многих людей как в Швеции, так и в Украине. Чиновник отмечает, что он тоже "остро отреагировал", но Нобелевский фонд принимает собственные решения.

"Но я бы не пригласил Россию, если бы сейчас отвечал за церемонию вручения премии", - подчеркнул он, но не стал уточнять, посетит ли церемонию.

Представители королевской семьи Швеции пока не дают по поводу приглашения представителей государства-агрессора никаких комментариев.

На Нобелевскую премию пригласили послов РФ и Беларуси

Как сообщал УНИАН, Фонд Нобеля решила пригласить послов из Российской Федерации и Беларуси на мероприятия по награждению Нобелевской премии. В частности, пригласили представителей дипломатических миссий всех стран, имеющих посольства в Швеции и Норвегии, среди них - Россия, Беларусь и Иран. Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что Фундацией Нобеля было принято решение возобновить практику приглашения именно послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.

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