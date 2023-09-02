Представители фонда говорят, что признают критику общества, которое возмущено решением пригласить послов РФ и Беларуси.

В субботу, 2 сентября, Нобелевский фонд отменил приглашение послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме после реакции международного сообщества на такое позорное решение.

На сайте фонда размещено соответствующее заявление, а также указано, что на церемонию в Осло будут приглашены все послы, в том числе представители стран-агрессоров.

"Основанием для этого решения является то, что мы считаем важным и правильным как можно шире охватывать ценности, за которые выступает Нобелевская премия – например, через прошлогоднее четкое политическое сообщение с премией мира, присужденной правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, работающим с документированием российских военных преступлений", - говорится в заявлении.

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Представители фонда говорят, что признают критику общества, которое возмущено решением пригласить послов РФ и Беларуси.

"Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики – то есть не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и раньше, на церемонию в Осло будут приглашены все послы", - добавили организаторы.

Известно, что пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручаются в Стокгольме после процесса номинирования, который держится в секрете в течение следующих 50 лет. А Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проходят отдельные торжества.

Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

В то же время, спикер МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook заявил, что победил гуманизм.

"Фонд Нобеля отменил свое решение о приглашении послов России и Беларуси на церемонию награждения Нобелевской премии в Стокгольме. Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости", - отметил спикер.

"Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и беларуских послов в Осло", - добавил Николенко.

На Нобелевскую премию пригласили послов РФ и Беларуси

Как сообщал УНИАН, Фонд Нобеля решил пригласить послов из Российской Федерации и Беларуси на нынешние мероприятия по награждению Нобелевской премии. В частности, пригласили представителей дипломатических миссий всех стран, имеющих посольства в Швеции и Норвегии, среди них - Россия, Беларусь и Иран. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал такое решение.

В Швеции ряд политиков также возмутился решением пригласить на церемонию россиян, беларусов и иранцев и даже пригрозил бойкотом.

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