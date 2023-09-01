Министерство иностранных дел призывает организаторов Нобелевской премии придерживаться политики изоляции России и Беларуси, потому что их руководство не наказано за преступления в Украине.

Фонд Нобеля решил пригласить послов из Российской Федерации и Беларуси на нынешние мероприятия по награждению Нобилевской премии, однако, в Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на такое решение.

Об этом говорится в сообщении The Associated Press и реакции Министерства иностранных дел Украины.

В частности, Фонд Нобеля, который занимается администрированием престижных наград, решил пригласить представителей дипломатических миссий всех стран, имеющих посольства в Швеции и Норвегии, на нынешние мероприятия по награждению лауреатов, в том числе представителей России, Беларуси и Ирана. Также приглашение распространяется на представителей политических партий, которые имеют представительства благодаря демократическим выборам.

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Исполнительный директор Фонда Видар Хельгесен отметил, что наблюдается глобальный тренд, когда "уменьшается диалог между теми, кто придерживается разных взглядов.

"Теперь мы расширяем наши приглашения, чтобы отпраздновать и понять Нобелевскую премию и важность свободной науки, свободной культуры и свободных и мирных обществ", - сказал Хельгесен.

В то же время, спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что фундацией Нобелевской премии было принято решение возобновить практику приглашения именно послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.

Дипломат отметил, что такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят.

"Доводить ценности гуманизма до России и Беларуси – сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату", - подчеркнул Николенко.

"Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", - добавил дипломат.

"Как при таких условиях воспримут в Кремле решение фонда вернуться к business as usual (к делам по привычным правилам)? Только усилением ощущения безнаказанности и новыми преступлениями", - подчеркнул Николенко.

Он напомнил, что в прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и беларуских послов в ответ на российскую агрессию против Украины.

"И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", - подчеркнул Николенко.

Нобелевская премия мира 2022

Как сообщал УНИАН, украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" получила Нобелевскую премию мира-2022.Представители Украины получили Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Также лауреатами премии мира стали правозащитник из Беларуси Алесь Бяляцки и российская правозащитная организация "Мемориал". Церемония вручения состоялась 10 декабря в Осло.

Такое "соседство" возмутило украинских пользователей соцсетей. Также раскритиковал решение Нобелевского комитета советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, поскольку премию получили Россия и Беларусь, которые совершили нападение на Украину.

Перед объявлением лауреатов, которое состоялось 7 октября, Reuters со ссылкой на данные букмекеров сообщал, что среди фаворитов на получение премии в этом году были президент Украины Владимир Зеленский, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. В списке номинированных также были Светлана Тихановская, Алексей Навальный и Мустафа Джемилев.

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