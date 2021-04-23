Результаты исследования могут побудить некоторых врачей расспрашивать пациенток о качестве сна и сексуальном функционировании.

Ученые выяснили, что низкое качество сна вдвое повышает риск сексуальной дисфункции у женщин. Вот почему так важно уделять внимание ночному отдыху.

Недостаток сна разрушает женское либидо

Если женщины плохо спят ночью, это может привести к неудовлетворительной сексуальной жизни, особенно в среднем и пожилом возрасте, пишет 24 канал.

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Исследование показало, что те женщины, которые плохо спали, в два раза чаще жаловались на отсутствие сексуального интереса или удовольствия, по сравнению со своими сверстницами, которые высыпались.

При этом качество сна измерялось специальным Петербургским индексом, что позволяет получать ответы на вопросы о способности засыпание и сон, использования снотворных, дневную сонливость и много других важнейших аспектах сна.

Почему сон влияет на качество секса

Также исследование показало, что качественный сон увеличивает сексуальную активность. Выбирая между сном и сексом женщины в состоянии усталости, конечно, будут выбирать именно сон, как считают авторы исследования.

А вот у выспавшихся женщин интерес к сексу будет высоким. Результаты исследования могут побудить некоторых врачей расспрашивать пациенток о качестве сна и сексуальном функционировании.

Медики вообще часто не уделяют внимания сексу в жизни женщин в возрасте 50+ делают вид, что его и не существует. Но опросы показывают, что более 80% женщин этой возрастной группы практикуют сексуальную жизнь или хотели бы заниматься сексом регулярно.

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Автор: Иван Бойко