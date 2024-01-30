85 млн евро из этой суммы направят на приобретение 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

29 января 2024 года министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о выделении 122 миллионов евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Известно, что эту сумму распределят на разные нужды. Подавляющее большинство средств, а именно 87 миллионов евро, выделят на приобретение 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

25 миллионов евро направят в Международный фонд по вопросам Украины, возглавляемый Великобританией. Из него финансируется закупка военного оборудования непосредственно у производителей. Среди прочего, речь идет о системах противовоздушной обороны, боеприпасах и запчастях.

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Еще 10 миллионов евро Нидерланды направят на усиление киберзащиты в Украине. Ранее страна присоединилась к ІТ-коалиции.

"Очень важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Особенно сейчас важно показать, что мы помогаем Украине", – заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Помощь Украины: последние новости

Послы Европейского союза поддержали идею использования прибыли от замороженных активов РФ на помощь для Украины. Следующим шагом станет согласование фактического перевода денег.

Ранее Сенат Италии поддержал решение правительства о продлении действия разрешения на поставку военных средств в Украину до 31 декабря 2024 года. Теперь решение должна рассмотреть итальянская Палата депутатов.

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