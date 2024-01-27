Теперь в состав ИТ-коалиции входят уже 12 стран, если считать и саму Украину.

Нидерланды присоединились к "ИТ-коалиции", поддерживающей Украину в рамках усилий так называемого "формата Рамштайн". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что целью IT-коалиции является поддержка Министерства обороны Украины и ВСУ в сфере информационных технологий, связи и кибербезопасности. Кроме Нидерландов, участниками коалиции сейчас являются еще 11 стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

Сразу после присоединения к коалиции Нидерланды выделили 10 миллионов евро на нужды Украины в этой сфере. Также во время сегодняшнего заседания контактной группы стало известно, что 12 миллионов евро выделяет и Дания. Средства пойдут на реализацию проектов по кибербезопасности в ВСУ и Минобороны Украины.

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"Технологии могут помочь превратить позиционную войну в маневренную. ИТ-коалиция призвана обеспечить необходимую цифровую основу для развертывания любых новых технологических решений", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Западная поддержка Украины: последние новости

Как писал УНИАН, Франция передала Украине четыре реактивные системы залпового огня LRU, которая является модификацией американской M270, то есть "гусеничной версии HIMARS".

Также мы рассказывали, что Сенат Италии поддержал решение правительства о продлении действия разрешения на поставку военных средств в Украину до 31 декабря 2024 года, что соответствует международным обязательствам Италии в оказании помощи Киеву для отражения российского вторжения.

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