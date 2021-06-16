Власти страны убрали из закона пункт, согласно которому каждая взрослая незамужняя женщина должна быть передана мужчине-опекуну.

В Саудовской Аравии незамужние, разведенные женщины, а также те, чьи мужья умерли, получили право жить и путешествовать самостоятельно.

Такую поправку власти внесли в закон № 169 о действии шариатских судов, пишет Громадське со ссылкой на Gulf News и The Independent.

В частности, власти страны убрали из закона пункт, согласно которому каждая взрослая незамужняя женщина должна быть передана мужчине-опекуну.

"Взрослая женщина имеет право выбирать, где ей жить. Опекун может сообщить о ней в суд только в том случае, если у него есть доказательства, подтверждающие, что женщина совершила преступление", - говорится в обновленной статье.

Впрочем, речь идет только о незамужних женщинах. Замужние, согласно закону, обязаны жить вместе с мужем.

Поправка к закону также позволила женщинам регистрировать рождение ребенка, брак или развод и выдавать официальные семейные документы.

Саудовские женщины также имеют право быть опекунами над несовершеннолетними детьми.

"Семьи больше не могут подавать иски против своих дочерей, которые решили жить в одиночку", - заявил адвокат Найф Аль Манси. Он добавил, что суды больше не будут принимать такие дела, хотя раньше им отдавали приоритет.

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Отмечается, что эти поправки в закон внесли почти через год после того, как шариатский суд отклонил иск государственной прокуратуры против Мэриам Аль-Этиби. Родители обвинили женщину в том, что она покинула дом и уехала в столицу Эр-Рияд без разрешения.

Тогда суд постановил, что "женщина - это нормальный взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить", а значит в действиях Мэриам нет ничего преступного. Теперь это решили сделать нормой и на государственном уровне.

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Автор: Александр Топчий