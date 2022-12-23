Пхеньян утверждает, что Россия не нуждается ни в чьей военной помощи.

Северная Корея опровергла сообщения о поставках своего оружия в Россию и обвинила США в "преступных действиях" по вооружению Украины. Соответствующее заявление Министерства иностранных дел страны распространило северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

"Интриганское сообщение японских СМИ о том, что наша страна предоставила России военные грузы, – это совсем неуклюжий и беспочвенный пиар-ход, который бессмысленно оценивать и комментировать", – говорится в заявлении.

В Пхеньяне настаивают на том, что никаких оружейных сделок между КНДР и Россией не существует. Северокорейский МИД считает, что "беспочвенные версии об оружейных сделках" между двумя странами "фабрикует ряд нездоровых сил".

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"Международное сообщество (...) должно сфокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают в Украину разные виды смертоносных вооруженных оснащений и порождают кровавую трагедию и разрушения в этой стране", – говорится в заявлении.

Северокорейский МИД также отметил, что российский народ способен "защищать безопасность и территориальную целостность своей страны без чьей-то военной помощи".

Поставки северокорейского оружия в Россию

В начале сентября разведка США выяснила, что Северная Корея, вероятно, поставляет России боеприпасы для артиллерии и стрелкового оружия. Пхеньян эти обвинения отбросил.

Уже в ноябре стало известно, что фабрики КНДР приняли большой заказ на пошив военной формы для российской армии.

22 декабря СМИ со ссылкой на американскую разведку снова сообщили о поставках северокорейского оружия в Россию. В этот раз получателем выступила не российская армия, а так называемая "Группа Вагнера".

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