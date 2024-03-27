Также спрос растет из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Немецкий производитель танковых запчастей Renk сообщил о рекордно высоком количестве заказов, а его генеральный директор призвал инвесторов, придерживающихся принципов устойчивого развития, поддерживать компании, защищающие "мирный, демократический, свободный мир", пишет Financial Times.

Отмечается, что баварский производитель коробок передач и трансмиссий для танков и фрегатов, 70% доходов которого приходится на военные заказы, сообщил о росте заказов в 2023 году почти на треть, до 1,3 млрд евро. В то же время общий портфель заказов увеличился до 4,6 млрд евро.

Акции компании почти удвоились с момента ее листинга на Франкфуртской фондовой бирже в феврале, поскольку инвесторы стали более благосклонными к оборонной промышленности после начала наземных войн в Украине и на Ближнем Востоке.

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Renk сообщила о доходах в размере 926 млн евро в 2023 году, что на 9% больше, чем в предыдущем году, и заявила, что ожидает, в этом году объем продаж, который превысит 1 млрд евро, поскольку заказы поступают со всего мира, в частности, из Норвегии, Нидерландов и Индии.

К тому же компания планирует наращивать мощности и обучать местный персонал в Индии. Renk ведет финальные переговоры с индийским правительством по производству деталей для следующего поколения боевого танка Arjun.

Аналитики Berenberg назвали первые годовые результаты компании после первичного публичного размещения акций "обнадеживающими", отметив, что проблемы с цепочками поставок, с которыми сталкивается вся европейская оборонная промышленность, продолжают "затягиваться".

По словам журналистов, европейские оборонные группы уже давно разочарованы строгими правилами ЕС, которые диктуют, какая деятельность является "устойчивой", и в некоторых случаях им трудно получить финансирование. Некоторые страны-члены ЕС требуют от Европейского инвестиционного банка изменить свой мандат на кредитование оборонных групп.

Стоит отметить, что баварская компания производит компоненты к немецким Leopard 2 и французским Leclerc.

Война – золотое время для производителей оружия

Европейский Союз выделил немецкому оборонному концерну Rheinmetall 130 миллионов евро финансирования для увеличения производства боеприпасов. Это более четверти общей суммы в 500 миллионов евро, которую ЕС выделил в рамках закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP).

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что готов использовать свои полномочия для реквизиции промышленных мощностей или навязать приоритеты производителям оружия с целью ускорить производство оружия и снарядов, необходимых на поле боя в Украине и других странах.

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