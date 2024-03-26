Французское законодательство позволяет реквизировать запасы или приказать компаниям предоставлять приоритет определенным заказам.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что готов использовать свои полномочия для реквизиции промышленных мощностей или навязать приоритеты производителям оружия с целью ускорить производство оружия и снарядов, необходимых на поле боя в Украине и других странах, пишет Reuters.

"Эти вопросы... лежат на столе", – сказал Лекорню на пресс-конференции, добавив, что запасы и производственные линии особенно напряжены в отношении ракет противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.

Французский министр пояснил, что он может реквизировать запасы или приказать компаниям предоставлять приоритет определенным заказам, ссылаясь на ракеты Aster производства MBDA как на потенциальный случай для такого шага.

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Иностранный спрос на оружие французского производства был высоким, особенно на противозащитные, артиллерийские и радиолокационные системы, используемые в Украине, сказал Лекорню, но оборонная промышленность страны пытается успевать.

"Мы упустили определенные контракты со странами Восточной Европы, для которых критерий сроков поставки важнее цены", – подчеркнул Лекорню.

Он сослался на "то, что закон позволяет делать министру и Генеральному делегату по вопросам вооружений (DGA), если ситуация будет неудовлетворительной с точки зрения темпов производства и сроков выполнения", пишет Le Figaro.

Отмечается, что министр вооруженных сил опирается на закон о военном программировании на 2024-2030 годы, который был обнародован в августе. Он предусматривает, что в случае "фактической или предполагаемой угрозы деятельности, необходимой для жизни нации, защиты населения, целостности территории или стабильности институтов Республики, или такой, что оправдывает выполнение международных оборонных обязательств государства, реквизиция любого лица, физического или юридического, а также всех товаров и услуг, необходимых для борьбы с ней, может быть решена декретом Совета министров".

Лекорню "не исключает, что это будет сделано в ближайшие недели".

Помощь от Франции

Франко-немецкий производитель военной техники KNDS создаст подразделение в Украине по производству боеприпасов и запчастей для западной техники. Как написал Себастьян Лекорню в Твиттер, KNDS создаст дочернюю компанию, "максимально приближенную к потребностям украинской армии".

Ранее УНИАН писал, что Президент Франции Эмануэль Макрон не случайно начал говорить об отправке войск в Украину – эта идея планировалась более года.

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