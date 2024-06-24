Ранее политик наоборот выступал за усиление военной поддержки для Украины.

Кандидат, претендующий на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц предположил, что пришло время искать "мирное соглашение" с Россией по Украине. Он заявил, что хотел бы видеть перемирие, пишет The Times.

"Мы должны увидеть, как открываются двери для Украины. Мы должны увидеть, что мы открываем возможности для того, чтобы в какой-то момент довести этот конфликт до конца", - отметил он в интервью общественному вещателю ZDF.

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Известно, что ранее политик неоднократно призывал Берлин предоставлять больше военной помощи для Украины, включая партию крылатых ракет большой дальности Taurus. Также депутаты от его партии могли называть Олафа Шольца "риском для национальной безопасности" из-за его, по их словам, чрезмерной осторожности и колебаний.

Кроме того, Мерц отмечал, что Германия должна предоставить "все средства", чтобы Украина победила в этой войне.

Однако теперь он осторожно высказывается относительно военной помощи Украине со стороны Германии. Мерц добавил, что Берлин должен "продолжать помогать" Киеву и похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он предложил западным странам направить войска для проведения тренировочных миссий на территории Украины. В свою очередь он уменьшил свои высказывания относительно военной поддержки и отказался повторять свои предыдущие требования о поставках ракет Taurus.

"Я поддерживаю решения, которые приняло правительство по этому поводу. Я считаю, что мы сделали слишком мало и слишком поздно. Я всегда говорил, что мы должны были сделать больше в начале. Но сейчас 23 июня 2024 года. Нет смысла оглядываться на два с половиной года назад. Мы смотрим вперед", - подчеркнул политик.

В издании добавили, ссылаясь на опрос, что почти половина восточногерманских избирателей хотят, чтобы Берлин уменьшил поставки вооружений в Украину. Однако большинство жителей Западной Германии хотели бы, чтобы они наоборот увеличились или остались на нынешнем уровне.

"Чуть больше половины немцев по всей стране в целом считают, что следует приложить больше дипломатических усилий для прекращения войны, но значительное большинство также сомневается в том, что такой результат возможен, и считает Владимира Путина "несерьезным" партнером для переговоров. Эти тенденции все больше отражаются в предвыборных стратегиях основных партий", - подчеркнули в материале.

Военная помощь от Германии - последние новости

Как писал УНИАН, Германия передала большой пакет военной помощи Украине. В него вошли:

машины пехоты Marder - 20 ед.

танки Leopard 1 A5 с запчастями - 10 ед;

зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS - 1 ед;

зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM - 1 ед;

реактивные артиллерийские системы HIMARS - 3 ед;

бронированная мостоукладочная машина Biber - 2 ед;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer - 2 ед;

машины разминирования Wisent 1 - 4 ед.

Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия предоставит Украине несколько тысяч боевых беспилотников.

"Наша цель - дальнейшее укрепление всех возможностей в области противовоздушной обороны, которая сейчас важна как никогда. Но мы также продолжаем оказывать поддержку в области беспилотников - еще одной важной сфере, в которой мы можем добиться еще большего вместе. В частности, мы поставим несколько тысяч боевых беспилотников", - подчеркнул он.

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