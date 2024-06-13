Германия также поставит Киеву стрелковое оружие.

Германия планирует передать Украине несколько тысяч боевых беспилотников. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус на заседании "Рамштайн".

"Наша цель - дальнейшее укрепление всех возможностей в области противовоздушной обороны, которая сейчас важна как никогда. Но мы также продолжаем оказывать поддержку в области беспилотников - еще одной важной сфере, в которой мы можем добиться еще большего вместе. В частности, мы поставим несколько тысяч боевых беспилотников", - сказал Писториус.

По словам министра обороны Германии, Берлин также поставит Киеву стрелковое оружие, в частности снайперские винтовки, противотанковые средства и новые комплектующие для артиллерийских боеприпасов.

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Помощь Германии Украине

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время Конференции по восстановлению Украины заявил, что Берлин в ближайшее время передаст Украине третью систему ПВО Patriot.

Также Германия совместно с союзниками передает Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

В то же время сегодня Писториус заявил, что Германия уже передала Украине четверть своих систем Patriot, и больше не сможет передать Киеву дополнительные комплексы.

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