Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму не имеют для них юридической силы.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Турции.

В ответе представителя Министерства иностранных дел Танжу Бильгича на вопрос относительно выборов в Крыму говорится, что Турция не признает аннексию полуострова.

"Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в Крыму 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы для Турции", - сказал Бильгич.

Выборы в Госдуму РФ: реакция Украины и мира

В 2021 году Россия впервые организовала электронное голосование, а также подвоз к участкам для жителей оккупированных районов Донбасса. Также голосование вновь состоялось в оккупированном Крыму.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Госдуму в ОРДЛО и Крыму. А в МИД Украины осудили действия российских властей.

О непризнании российских выборов уже заявили в Европейском Союзе.

Автор: Людмила Жерновская