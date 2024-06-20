Путин может использовать самолет советской разработки, чтобы послать сигнал о стойкости и силе России.

Правитель России Владимир Путин обычно летает на устаревших самолетах серии Ил-96 советской разработки. Поскольку его последние зарубежные поездки в КНДР и Вьетнам состоялась после того, как в авиакатастрофах погибли два других мировых лидера - президент Ирана Эбрагим Раиси и вице-президент Малави Саулос Чилима - в Кремле заверили россиян, что самолеты диктатора "очень надежные".

Как пишет The New York Times, российские авиаперевозчики отказались от моделей Ил в пользу более новых западных моделей. Ни одна из двух крупных авиакомпаний РФ, "Аэрофлот" и "Россия", пока не использует ни одного Ил для коммерческих пассажирских рейсов. Но Путин непреклонен в своей преданности этим бортам.

В сопровождении истребителей Путин на борту Ил-96 в 2023 году летал в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Ранее в том же году правительственный Ил-96 останавливался в аэропортах Вашингтона и Нью-Йорка, чтобы забрать российских дипломатов.

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В 2018 году Путин прилетел в Финляндию на Ил-96. Его обвинили в кратковременном нарушении воздушного пространства НАТО. Тогда он летел на встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Очень мало известно о летной эскадрилье специального назначения "Россия" (235-й отдельный авиационный отряд, который отвечает за авиацию Кремля, в частности Ил-96, Ту-214 и вертолеты Ми-38). Российские государственные СМИ сообщают, что в подразделении работают 2,5 тысячи человек.

Хотя использование устаревшего самолета может смутить посторонних, Путин может использовать самолет советской разработки, чтобы послать сигнал о стойкости и силе России.

"Это соображение царя - иметь возможность подняться в небо, используя любое оборудование", - сказал Адам Тайчи Крафт, бывший стратег по сбору разведданных из Разведывательного управления Министерства обороны США, который сейчас консультирует по вопросам национальной безопасности.

Зарубежные визиты Путина - последние новости

19 июня российский диктатор Путин побывал в Пхеньяне. По данным обозревателей западных СМИ, этот визит является тревожным признаком формирования ядерного альянса, откровенно враждебного к НАТО и Западу в целом.

В Белом доме считают визит Путина в КНДР и подписание с ее лидером Ким Чен Ыном договора "расширением партнерства".

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