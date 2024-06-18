По словам нынешнего главы Альянса, Марк Рютте является сильным кандидатом на должность его преемника.

Страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) близки к согласованию кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность нового генерального секретаря блока. Об этом сообщил действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Рютте является сильным кандидатом на эту должность. При этом он подчеркнул, что обычно воздерживается от комментариев относительно своего преемника, потому что его выбирает не он.

"Но после сегодняшнего объявления премьер-министра (Венгрии) Орбана, думаю, очевидно, что мы очень близки к решению в Альянсе по избранию следующего генерального секретаря", - сказал Столтенберг. Видео дня

Он отметил, что Рютте имеет много опыта на посту премьер-министра Нидерландов.

"Он мой близкий друг и коллега. И поэтому я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и также для меня", - резюмировал Столтенберг.

Избрание нового генсека НАТО - последние новости

Накануне СМИ сообщали, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал своему венгерскому коллеге Виктору Орбану позволить Венгрии не участвовать в поддержке Киева в случае своего избрания на пост генсека НАТО.

Позже эту информацию подтвердил сам Орбан и заявил, что больше не выступает против кандидатуры Рютте.

В апреле Рютте стал на шаг ближе к тому, чтобы возглавить НАТО, поскольку Турция сняла свои возражения относительно его кандидатуры.

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