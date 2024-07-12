Самолет M-346 Master врезался во взлетную полосу, после чего загорелся.

В Польше в аэропорту Косаково в Гдыне во время подготовки к авиашоу произошла авиакатастрофа - самолет M-346 Master врезался во взлетную полосу, после чего загорелся, сообщает польское издание RMF24.

Как рассказал изданию представитель Генерального командования Вооруженных сил Польши Марек Павляк, машина принадлежала 4-му учебному авиационному крылу. Инцидент произошел во время подготовки к субботнему авиашоу.

Отмечается, что на борту был один человек - опытный пилот. Он, к сожалению, не успел катапультироваться и погиб.

"Он летал на самолете вверх-вниз, крутился, летел вертикально вниз. У нас квартира возле аэропорта. Я вышел из дома, мы с девушкой смотрим, и я говорю: "Он разобьется". И вдруг слышим "бум" и видим клубы дым", - рассказал один из слушателей слушателей RMF24.

Отмечается, что после завершения спасательной операции обстоятельства катастрофы будет выяснять Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Из-за катастрофы запланированное на субботу празднование 30-й годовщины Морской авиационной бригады Гдыни не состоится.

Тренажерно-тренировочный самолет M-346 Master, который польские военные называют Bielik, является двухместным двухмоторным самолетом, предназначенным для углубленной авиационной подготовки. Первые машины появились в Польше в 2016 году. Как рассказал Кристиан Зеньч, полковник запаса, пилот и инструктор F-16, этот самолет имеет летно-эксплуатационные характеристики, подобные F-16 и используется ВВС нескольких стран как самолет для повышения квалификации.

Авиационный эксперт Гжегож Брыхчинский назвал две вероятные причины катастрофы. Он отметил, что погода была идеальной, поэтому можно подозревать проблему со стороны пилота (например, здоровья) или машины.

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Российские СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщают, что авария произошла в Коломенском районе. Воздушное судно упало во время тестового полета после планового ремонта. На борту не было пассажиров, только трое членов экипажа. Все они погибли.

Отмечается, что перед падением самолет находился в воздухе более часа, он подавал сигнал бедствия.

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