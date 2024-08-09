Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что все пассажиры считаются погибшими.

В Бразилии в районе города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass.

По данным авиакомпании, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, из которых 4 члена экипажа, передает Reuters. Авиакомпания сообщила, что ей пока ничего не известно о судьбе пассажиров и членов экипажа.

Самолет упал в сельской местности Виньедо. Он летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс, сообщают бразильские СМИ.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что все пассажиры считаются погибшими.

Другие новости об авиакатастрофах

12 июля в Московской области потерпел аварию пассажирский самолет Sukhoi Superjet. РосСМИ сообщили, что авария произошла в Коломенском районе. Самолет упал в ходе тестового полета после планового ремонта. На борту не было пассажиров, только три члена экипажа. Все они погибли.

А 15 января 2023 года в Непале разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду.На борту самолета находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров были трое младенцев, трое детей и 62 взрослых. Эта авиакатастрофа стала самой ужасной за 30 лет в этой малой Гималайской стране.

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