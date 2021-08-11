Благодаря найденным данным удалось идентифицировать одного из боевиков.

Новое расследование BBC пролило свет на масштабы участия так называемой "ЧВК Вагнера" в гражданской войне в Ливии. В руки журналистов попал планшет, вероятно принадлежавший одному из российских наемников.

Как сообщается в материале BBC, "вагнеровцы" прибыли в Ливию в 2019 году, когда силы мятежного генерала Халифы Хафтара выступили против признанного ООН ливийского правительства и начали наступление на Триполи. Конфликт закончился в октябре 2020 года, стороны договорились о прекращении огня.

На стороне сил Хафтара воевали около тысячи российских наемников. "Группа Вагнера" известна своей секретностью, но журналисты вышли на контакт с двумя бывшими ее участниками. Один из них описал ЧВК как структуру, которая "продвигает интересы государства за пределами наших границ". По его словам, в группу входят как "профессионалы войны", которым нужна работа, так и "романтики", которые хотят послужить России.

Второй собеседник отметил, что у "вагнеровцев" нет четких правил поведения в зоне конфликта, убийства были обычным явлением. Если оказавшийся в их руках пленник был бесполезен, то "результат был очевиден".

В распоряжении журналистов оказался планшет, вероятно утерянный неизвестным боевиком "группы Вагнера", после ее ухода с позиций к югу от Триполи весной 2020 года.

Устройство содержит карты линии фронта на русском языке, что подтверждает значительное присутствие наемников в регионе и дает беспрецедентное понимание их операций. Там также нашлись снимки с дрона и кодовые имена наемников. Журналисты считают, что смогли идентифицировать по крайней мере одного из них.

Как сообщает "Русская служба BBC", журналисты сопоставили найденные позывные с базой данных сайта "Миротворец" и утекшим в СМИ докладом ООН о присутствии группы в Ливии. Исходя из этого они допустили, что один из позывных с планшета - "Метла" - может принадлежать 36-летнему гражданину РФ Федору Метелкину, уроженцу Северного Кавказа.

Личный номер Метелкина - М-1913, с большой вероятностью указывает, что он присоединился к "Вагнеру" пять или шесть лет назад, когда группа участвовала в войне против Украины на Донбассе.

Помимо этого планшет содержал десятки файлов: от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников. Были и несколько скачанных книг, включая Mein Kampf, "Игру Престолов" и руководство по виноделию.

Кроме того, журналисты получили 10-страничный документ - впечатляющую заявку на получение оружия, снаряжения и техники, датированную 19 января 2020 года.

Так, боевики заказывают себе шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков, 44 армейских внедорожника и 270 автоматов Калашникова. Заказ касается высокотехнологичного оборудования и техники (например, радаров).

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Захаров